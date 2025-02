Et si Internet cessait de fonctionner du jour au lendemain ?

Imaginez-vous un instant : vous vous réveillez un matin et, en consultant votre téléphone, plus rien ne fonctionne. Plus d’actualités, plus de réseaux sociaux, plus d’e-mails. Internet, ce réseau mondial qui connecte des milliards de personnes, a cessé de fonctionner.

Une idée effrayante ? Sans aucun doute. Mais que se passerait-il concrètement ? NB : évidemment, tout cela est hypothétique.

1. Si internet s’arrêtait, ce serait la paralysie économique

Les échanges financiers mondiaux reposent largement sur Internet. Les banques, les bourses et les systèmes de paiement électroniques comme PayPal ou Stripe deviendraient inaccessibles.

Les entreprises ne pourraient plus traiter les transactions, menant à un effondrement économique rapide. Les distributeurs automatiques de billets cesseraient de fonctionner, provoquant des paniques parmi les populations cherchant à retirer de l’argent liquide.

Les entreprises dépendantes du e-commerce, comme Amazon, verraient leur activité s’arrêter net. Même les petits commerces, habitués à utiliser des systèmes de paiement connectés, seraient impactés.

2. Une crise dans les communications

Sans Internet, les e-mails, les appels VoIP et les messageries instantanées cesseraient de fonctionner. Les gens seraient contraints de revenir aux appels téléphoniques traditionnels et au courrier postal. Les systèmes de téléphonie mobile pourraient, eux aussi, être saturés, car ils utilisent souvent des infrastructures d’Internet pour acheminer les données.

Les entreprises et les administrations, très dépendantes des communications numériques, se retrouveraient isolées. La coordination internationale deviendrait un véritable casse-tête, ralentissant la gestion des crises et des catastrophes.

3. L’effondrement des services essentiels

De nombreux services essentiels, comme les hôpitaux, les transports ou encore les systèmes d’énergie, dépendent d’Internet pour fonctionner. Sans connexion, les hôpitaux pourraient perdre l’accès aux dossiers médicaux électroniques, compliquant les soins aux patients. Les systèmes de contrôle du trafic aérien seraient perturbés, menaçant la sécurité des vols.

Dans le domaine de l’énergie, les systèmes de gestion des réseaux électriques et gaziers pourraient également être paralysés, entraînant des coupures massives.

4. Une explosion de l’anarchie et de la panique si internet s’arrêtait

Sans Internet, l’accès à l’information deviendrait un privilège. Les populations seraient confrontées à l’incertitude, engendrant des mouvements de panique. Les rumeurs et la désinformation pourraient se répandre rapidement via des moyens de communication traditionnels comme la radio ou la télévision.

Certaines zones urbaines pourraient être le théâtre de pillages, les populations cherchant à accumuler des ressources essentielles. Dans ce scénario, la loi et l’ordre deviendraient difficiles à maintenir.

5. La renaissance des méthodes d’antan

Dans un monde sans Internet, les gens seraient contraints de redécouvrir des modes de vie anciens. Le courrier postal, les journaux papier et les librairies pourraient reprendre une importance capitale. Les systèmes de radiocommunication, comme les talkies-walkies et les radios amateurs, joueraient un rôle essentiel pour combler le vide laissé par Internet.

Les relations humaines pourraient se renforcer à travers des interactions en face à face, les loisirs non connectés retrouveraient une popularité et les communautés locales pourraient reprendre de l’importance dans la vie quotidienne.

6. Une transformation du paysage géopolitique

Internet joue un rôle très important dans les relations internationales. Les gouvernements, privés de leurs moyens de communication modernes, pourraient voir leur capacité à gérer des alliances et des conflits drastiquement réduite. Les cyberattaques cesseraient, mais d’autres formes de menaces émergeraient.

7. Les scénarios de survie technologique

Certains experts prédisent que des écosystèmes technologiques parallèles pourraient émerger. Les réseaux Mesh (ou maillés), qui permettent une connexion locale entre appareils sans passer par Internet, pourraient être déployés pour pallier l’absence de connexion mondiale.

Les technologies satellitaires, bien qu’encore limitées, pourraient également jouer un rôle dans la reconstruction d’un système de communication global. Les défis techniques et financiers pour mettre en place ces solutions seraient toutefois immenses.

