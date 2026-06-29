Pendant des années, changer de téléphone voulait presque toujours dire faire la même manipulation : ouvrir le tiroir SIM, sortir la petite carte de l’ancien appareil et l’insérer dans le nouveau. Ce geste est devenu tellement habituel qu’on y pense à peine.

Pourtant, cette petite carte en plastique pourrait progressivement disparaître de nos smartphones. À sa place, une technologie déjà présente sur de nombreux modèles récents prend de plus en plus d’importance : l’eSIM.

Le principe est simple. Au lieu d’insérer une carte SIM physique dans le téléphone, l’utilisateur active un profil mobile directement dans l’appareil. Le forfait est installé de manière numérique, souvent via un QR code, une application opérateur ou les réglages du smartphone.

Ce changement peut paraître discret, mais il pourrait modifier durablement la manière dont nous utilisons nos téléphones.

Qu’est-ce qu’une eSIM exactement ?

L’eSIM, pour “embedded SIM”, est une carte SIM intégrée directement dans l’appareil. Elle ne se retire pas et ne se manipule pas comme une SIM classique. Le smartphone contient déjà la partie technique nécessaire, et l’utilisateur ajoute simplement un profil mobile compatible.

Une fois ce profil activé, le téléphone se connecte au réseau de l’opérateur comme avec une carte SIM traditionnelle. Il peut utiliser les données mobiles, passer des appels ou envoyer des SMS selon le forfait choisi.

La vraie différence se situe dans l’installation. Avec une SIM classique, il faut recevoir ou acheter une carte, l’insérer et parfois attendre son activation. Avec une eSIM, tout peut se faire à distance. C’est une évolution logique dans un univers où presque tout devient numérique : paiements, billets de transport, documents, abonnements et services en ligne.

Pourquoi les fabricants s’y intéressent autant ?

À l’intérieur d’un smartphone, chaque millimètre compte. Les constructeurs doivent faire entrer la batterie, les capteurs photo, les antennes, les haut-parleurs, le système de refroidissement, les composants réseau et toute l’électronique dans un boîtier toujours plus compact.

Le tiroir SIM semble minuscule, mais il occupe tout de même de l’espace et crée une ouverture dans le châssis. En le supprimant, les fabricants peuvent simplifier légèrement la conception, améliorer l’étanchéité et retirer une pièce mécanique supplémentaire.

Ce n’est pas une révolution visible pour l’utilisateur, mais c’est cohérent avec l’évolution du smartphone. Les batteries amovibles ont presque disparu. Les prises jack sont devenues rares sur les modèles haut de gamme. Les ports microSD ne sont plus systématiques. Le tiroir SIM pourrait suivre le même chemin.

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Apple a accéléré le mouvement

Apple a joué un rôle important dans cette transition. Aux États-Unis, certains iPhone récents sont vendus sans tiroir SIM physique et fonctionnent uniquement avec l’eSIM. Apple précise d’ailleurs que les modèles d’iPhone sans tiroir SIM prennent uniquement en charge l’eSIM.

Ce choix a montré qu’un grand constructeur pouvait vendre des smartphones eSIM-only à grande échelle, au moins dans les marchés où les opérateurs sont prêts.

Mais la situation n’est pas la même partout. Dans certains pays, l’eSIM est déjà bien prise en charge. Dans d’autres, beaucoup d’utilisateurs dépendent encore de cartes SIM physiques, notamment pour les offres prépayées ou les opérateurs locaux. C’est pour cette raison que la disparition complète de la SIM physique ne se fera pas du jour au lendemain.

Android suit la même direction

Du côté d’Android, la transition avance aussi, mais de manière plus progressive. Beaucoup de modèles haut de gamme prennent déjà en charge l’eSIM, notamment chez Google et Samsung. Google indique par exemple que les Pixel 4 et modèles plus récents fonctionnent avec l’eSIM, selon les pays et opérateurs compatibles.

Google précise également que certains modèles Pixel récents vendus aux États-Unis sont eSIM-only, sans carte SIM physique.

Cela montre que le mouvement ne concerne pas uniquement Apple. Les smartphones Android premium avancent eux aussi vers une logique plus numérique. En revanche, le marché Android est beaucoup plus large : modèles d’entrée de gamme, milieu de gamme, versions régionales, opérateurs différents. La carte SIM physique restera donc probablement présente plus longtemps sur de nombreux appareils.

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Ce que l’eSIM change pour l’utilisateur

Le premier avantage est la simplicité. Plus besoin d’attendre une carte SIM par courrier ou de se rendre en boutique. Lorsque l’opérateur prend bien en charge l’eSIM, l’activation peut être rapide.

L’eSIM peut aussi faciliter l’usage de plusieurs lignes. Un utilisateur peut garder une ligne personnelle et une ligne professionnelle sur le même téléphone. Il peut également stocker plusieurs profils et choisir celui qu’il souhaite utiliser selon le contexte.

Pour ceux qui changent régulièrement de smartphone, le transfert numérique peut aussi être plus pratique, à condition que l’opérateur ait prévu un processus simple. C’est là que tout se joue : l’eSIM est pratique quand elle fonctionne bien, mais elle peut devenir frustrante si l’activation est mal pensée.

Les limites à ne pas oublier

La carte SIM physique a encore un avantage important : elle est simple à comprendre. Si un téléphone tombe en panne, il suffit souvent de retirer la carte et de l’insérer dans un autre appareil compatible.

Avec l’eSIM, les choses dépendent davantage du compte opérateur, du téléphone et de la procédure d’activation. Si l’utilisateur perd son appareil, change de téléphone ou réinitialise son smartphone, il peut devoir suivre plusieurs étapes pour récupérer sa ligne.

C’est pourquoi les opérateurs devront rendre ces démarches plus claires. Avant que les smartphones eSIM-only deviennent la norme, il faudra que la majorité des utilisateurs puissent activer, transférer et récupérer leur eSIM sans difficulté.

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Un avantage évident en voyage

Le voyage est l’un des usages où l’eSIM paraît immédiatement utile. Lorsqu’on arrive dans un autre pays, on a souvent besoin d’internet dès les premières minutes : ouvrir une carte, commander un transport, consulter une réservation, traduire une information ou prévenir ses proches.

Avec une carte SIM classique, il faut parfois chercher une boutique, comparer des offres locales ou dépendre du Wi-Fi de l’aéroport. Avec une eSIM, la connexion peut être préparée avant le départ et activée à l’arrivée.

Pour les voyageurs équipés d’un smartphone compatible, une solution comme l’eSIM Holafly pour voyager à l’étranger peut permettre d’accéder plus facilement aux données mobiles sans acheter de carte SIM physique sur place. C’est précisément le type d’usage qui rend l’eSIM plus concrète pour le grand public.

Une adoption qui devrait fortement progresser

L’eSIM n’est plus une technologie marginale. Selon la GSMA, la pénétration de l’eSIM dans les connexions smartphones devrait progresser rapidement : 5 % fin 2025, 10 % fin 2026, puis une progression plus forte dans les années suivantes. La GSMA estime même que les connexions eSIM sur smartphone dépasseront les connexions via SIM amovible d’ici 2030.

Cette tendance ne signifie pas que toutes les cartes SIM physiques disparaîtront immédiatement. Mais elle indique clairement que l’industrie mobile se prépare à un changement profond.

Les constructeurs y voient un moyen de simplifier le design. Les opérateurs y voient une activation plus digitale. Les utilisateurs y trouvent plus de souplesse, surtout lorsqu’ils changent de forfait, voyagent ou utilisent plusieurs lignes.

Faut-il déjà choisir un smartphone eSIM ?

Pour l’instant, le meilleur compromis reste souvent un smartphone compatible eSIM avec un tiroir SIM physique. Cela permet de profiter des avantages de l’eSIM tout en conservant une solution classique en cas de besoin.

Avant d’acheter un nouveau téléphone, il est utile de vérifier quelques points simples : le modèle prend-il en charge l’eSIM ? L’opérateur utilisé propose-t-il l’eSIM ? Le téléphone garde-t-il un emplacement SIM physique ? L’utilisateur voyage-t-il souvent ? A-t-il besoin de deux lignes ?

Ces questions vont devenir de plus en plus importantes, surtout si les constructeurs continuent à supprimer le tiroir SIM sur les modèles premium.

Une solution d’avenir

La carte SIM physique n’a pas encore disparu, mais son rôle diminue progressivement. L’eSIM s’impose comme une évolution logique du smartphone moderne : plus numérique, plus flexible et mieux adaptée aux usages internationaux.

La transition prendra du temps, car tous les pays, tous les opérateurs et tous les utilisateurs ne sont pas prêts au même rythme. Mais la direction est déjà visible. Les prochains smartphones haut de gamme seront de plus en plus nombreux à privilégier l’eSIM, et certains modèles pourraient abandonner totalement le tiroir SIM.

Pour l’utilisateur, le changement sera réellement positif si l’activation reste simple, rapide et fiable. La technologie est prête. Le vrai défi sera de rendre son usage aussi évident que l’ancienne petite carte que l’on glissait autrefois dans son téléphone.

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