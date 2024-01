Wall Street, le cœur névralgique financier, connaît actuellement une période tumultueuse, laissant les investisseurs se demander s’il s’agit d’une crise imminente ou d’une opportunité. Les récents mouvements sur les marchés boursiers américains, notamment la consolidation avant l’ouverture de ce lundi, soulèvent des interrogations sur la santé économique et les perspectives à venir.

Pression sur les marchés

Après une première semaine boursière délicate en 2024, la cote américaine demeure sous pression. Le S&P 500 a cédé 0,1 %, le Dow Jones a rendu 0,4 %, et le Nasdaq a fléchi d’environ 0,1 %. Des poids lourds tels que Tesla et Apple ajoutent à cette pression avec des actualités contrastées. Les marchés obligataires montrent également des signaux mitigés, avec des rendements fluctuants sur les T-Bonds à 2, 10, et 30 ans.

Fed : Entre stabilité et assouplissement

Les anticipations de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) jouent un rôle crucial. Selon l’outil FedWatch du CME Group, il est probable à 95 % que la Fed laisse ses taux inchangés à sa prochaine réunion en janvier. Toutefois, les signes de ralentissement économique suscitent des discussions sur un éventuel assouplissement en mars.

Lorie Logan de la Fed de Dallas met l’accent sur les plans de resserrement quantitatif (diminution du bilan), suggérant un ralentissement progressif pour éviter des réactions brusques. Les économistes s’attendent à une annonce formelle sur le QT lors de la réunion du FOMC de mars, avec des incertitudes sur le calendrier de sa fin.

Agenda économique et résultats d’entreprises

Sur le front économique, les investisseurs surveilleront divers indicateurs, tels que les chiffres du crédit à la consommation et la balance du commerce international des biens et services. Les résultats trimestriels de Jefferies Financial, Albertsons, Tilray, et PriceSmart seront également scrutés. La semaine suivante, les grandes banques américaines dévoileront leurs résultats du quatrième trimestre, avec des attentes d’une augmentation des créances douteuses.

Préoccupations autour des entreprises cotées

Des préoccupations entourent certaines entreprises cotées, notamment Boeing, suite à l’incident survenu avec un B.737 Max 9 d’Alaska Airlines. Tesla fait aussi l’objet d’inquiétudes concernant la consommation supposée de drogue par Elon Musk, ce qui soulève des questions au sein des conseils d’administration et des investisseurs.

Perspectives contrastées

Les analystes ont des perspectives divergentes. Michael Wilson de Morgan Stanley estime que la reprise des actions américaines dépend de la croissance économique, tandis que les équipes de stratégie de Goldman Sachs envisagent des résultats d’entreprises dépassant les attentes en 2024.

