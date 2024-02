Dans le monde de la réalité virtuelle et augmentée, la concurrence est intense et plusieurs acteurs se disputent le marché. Récemment, Apple a lancé son propre casque, le Vision Pro, tandis que Meta (anciennement Facebook) a dévoilé le Quest 3. Dans cet article, nous allons comparer ces deux produits et analyser les points forts et faibles de chacun, ainsi que leurs prix.

L’essentiel à retenir

Avant de plonger dans les détails techniques et les spécificités de chaque produit, voici un aperçu synthétique des aspects clés à considérer lors de la comparaison entre l’Apple Vision Pro et le Meta Quest 3. Ce tableau récapitulatif vous permettra de saisir rapidement les forces, les faiblesses, et le positionnement de chacun sur le marché, facilitant ainsi votre choix entre ces deux casques de réalité virtuelle et augmentée.

Caractéristique Apple Vision Pro Meta Quest 3 Confort et design Léger (120g), batterie à l’arrière comme contrepoids, design élégant. Léger, design moins raffiné que le Vision Pro. Contrôleurs Suivi des mouvements de la main sans contrôleurs physiques, permet des gestes complexes. Contrôleurs physiques privilégiés pour les jeux, offre également un suivi de la main mais avec moins de précision. Applications Axé sur la réalité augmentée (AR) avec hand tracking, pour des applications professionnelles et créatives. Orienté réalité virtuelle (VR), principalement pour les jeux vidéo, avec hand tracking en option. Prix et valeur ajoutée Prix élevé, mais offre une expérience de réalité augmentée avancée et un suivi des mains précis. Sept fois moins cher que le Vision Pro, considéré par Zuckerberg comme offrant le meilleur rapport qualité-prix. Médias Forte couverture médiatique, souvent perçue comme favorable en raison de la préférence pro-Apple. Peut bénéficier indirectement de l’attention portée au Vision Pro, notamment auprès des consommateurs anti-Apple. Marché Contribue à l’offre de réalité augmentée avec des innovations spécifiques. Enrichit le segment de réalité virtuelle avec des options de jeu avancées. Conclusion Idéal pour ceux prêts à investir dans une expérience AR de pointe et un suivi des mains précis. Meilleur choix pour un casque VR/AR fonctionnel et polyvalent sans se ruiner.

Confort et design

Le Vision Pro d’Apple semble être un produit bien conçu, notamment en raison de sa légèreté (120 grammes) et de la répartition du poids grâce à la batterie située à l’arrière, faisant office de contrepoids. Cela rend le casque plus confortable dans la durée. Le Quest 3 de Meta est également léger, mais reste légèrement moins design comparativement au Vision Pro. À noter qui existe ici une sangle ergonomique qui améliore l’équilibre et le confort du Quest 3.

Contrôleurs et suivi des mains

Concernant les contrôleurs, le Vision Pro mise sur le suivi des mouvements de la main sans nécessiter de périphériques physiques. Cette technologie permettrait de reproduire des gestes complexes comme jouer du piano avec une assez bonne précision. En revanche, certains utilisateurs considèrent que le système de contrôle du Quest 3, incluant des contrôleurs physiques, est plus adapté pour les jeux vidéo. Le Quest 3 propose toutefois également un suivi de la main sans contrôleurs, avec une précision légèrement inférieure à celle du Vision Pro.

Applications et utilisation

Les deux casques offrent différentes possibilités d’utilisation. Le Vision Pro est avant tout axé sur la réalité augmentée (AR), permettant par exemple de disposer plusieurs écrans virtuels, intégrer des éléments virtuels dans l’environnement réel ou encore utiliser le hand tracking pour diverses tâches. De son côté, le Quest 3 se présente davantage comme un casque de réalité virtuelle (VR), principalement orienté vers les jeux vidéo.

Apple Vision Pro : Réalité augmentée, hand tracking, applications professionnelles et créatives

: Réalité augmentée, hand tracking, applications professionnelles et créatives Meta Quest 3 : Réalité virtuelle, jeux vidéo, controllers physiques, hand tracking en option

Prix et valeur ajoutée

D’après Mark Zuckerberg, CEO de Meta, le Quest 3 offre simplement le meilleur rapport qualité-prix parmi tous les casques de réalité virtuelle/augmentée sur le marché. En effet, il considère que le Quest 3 est supérieur au Vision Pro pour la majorité des usages, tout en étant sept fois moins cher. Néanmoins, il reconnaît certaines qualités au Vision Pro, notamment en matière de suivi des mains, qu’il souhaiterait voir amélioré sur la prochaine version du Quest.

La bataille des médias

L’arrivée de l’Apple Vision Pro a suscité une importante couverture médiatique, notamment aux États-Unis, où les journalistes spécialisés sont souvent jugés pro-Apple. Certains estiment ainsi que la popularité du Vision Pro pourrait indirectement profiter au Quest 3, en attirant l’attention des consommateurs anti-Apple, tandis que d’autres suggèrent que le succès des deux produits dépendra en grande partie de leur capacité à séduire un public différent.

Un marché encore en développement…

Il est encore un peu tôt pour prédire avec certitude quel fabricant dominera le secteur des casques VR/AR dans les années à venir. Chacun des acteurs, Apple comme Meta, possède des arguments solides et aura certainement intérêt à continuer d’innover pour se différencier. Dans tous les cas, le Vision Pro et le Quest 3 contribuent à enrichir l’offre disponible en matière de réalité virtuelle et augmentée, avec chacun leurs points forts et leur cible spécifique.

En conclusion, si vous recherchez un casque VR/AR fonctionnel et polyvalent sans vous ruiner, le Meta Quest 3 semble être un choix adapté. En revanche, si vous êtes prêt à investir davantage pour bénéficier d’une expérience plus poussée en matière de réalité augmentée et de suivi des mains, le Vision Pro d’Apple pourrait vous convenir. Pour autant, il convient de garder à l’esprit que ces deux produits ne ciblent pas le même type d’usage et qu’une comparaison stricte peut s’avérer difficile.

