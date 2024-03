La méditation, ce n’est pas une pratique destinée seulement aux moines ou une mode. Elle offre d’innombrables bienfaits pour le bien-être mental et physique. Si vous êtes débutant ou que vous avez du mal à vous y (re)mettre, vous êtes à la bonne adresse. Cette paresse de méditer peut parfois sembler insurmontable, mais vous n’êtes pas un cas isolé, ne vous inquiétez pas. Retrouvez des solutions pratiques pour surmonter cette situation et intégrer la méditation dans votre vie quotidienne.

Les principales causes de cette paresse à méditer

« Je n’ai pas le temps ». C’est souvent l’obstacle majeur : le manque de temps. Si vous y pensez bien toutefois, l’organisation est la clé afin de pallier celui-là. Vous pouvez donc envisager de réévaluer votre emploi du temps quotidien. Identifiez les activités moins prioritaires susceptibles d’être réduites ou éliminées pour libérer quelques minutes chaque jour. La méditation, même brève, peut être intégrée dans les moments creux de votre journée. Saviez-vous que le fait de prendre 2 minutes pour inspirer et expirer en toute conscience s’appelle déjà méditer ? Vous pouvez commencer par là lorsque vous avez besoin d’une pause dans le tumulte d’une journée, par exemple.

En parlant de cela, la cause de cette paresse est souvent le fait de ne pas savoir dans quel but méditer. Vous ne serez jamais motivé si vous ne savez même pas quel est l’état dans lequel vous aimeriez vous sentir après votre séance. Il se peut aussi que vous désiriez avoir une réponse à une question qui vous taraude depuis quelque temps. La méditation peut vous fournir une réponse, même partielle. Les « intentions » que vous posez avant chaque séance sont primordiales afin d’être enthousiaste à l’idée de méditer.

Toujours dans cette optique, sachez que le scepticisme peut entraver votre engagement envers cette pratique. Vous pouvez donc explorer les témoignages d’autres pratiquants ou les études scientifiques sur ses avantages. N’oubliez pas de commencer par des sessions courtes et mesurez progressivement les changements dans votre bien-être.

Enfin, si la concentration représente un défi pour vous, il est conseillé de vous tourner vers des techniques de méditation guidée. Ces séances fournissent une structure qui peut aider à maintenir votre attention. Choisissez également des environnements calmes pour minimiser les distractions.

Détermination de l’intention

Avant de débuter votre séance de méditation, identifiez clairement l’objectif que vous souhaitez atteindre. Que ce soit la réduction du stress, l’amélioration de la concentration ou la gestion des émotions. Avoir ce but spécifique en tête donne une direction à votre pratique. C’est ce qui s’appelle « poser une intention » afin d’élargir votre vocabulaire dans le domaine. Plus simplement, cela signifie faire un vœu ou formuler une envie qui va vous permettre d’atteindre un but dans votre vie ou seulement pour aujourd’hui, ici et maintenant.

Un objectif personnel crée une motivation intrinsèque. Lorsque vous comprenez pourquoi vous méditez, vous êtes plus enclin à rester engager. Même lorsque la paresse ou d’autres obstacles se présentent, vous verrez que vous les balayerez d’un coup de main. De plus, en visualisant les bienfaits spécifiques que vous espérez obtenir, vous créez une anticipation positive. Celle-ci renforce votre volonté de continuer régulièrement.

Planification stratégique de votre séance de méditation

Identifiez les moments de la journée où vous êtes le moins occupé. Que ce soit le matin avant le travail, pendant la pause déjeuner, ou le soir avant le coucher, choisissez un créneau régulier. Considérez la méditation comme une priorité pour renforcer sa place dans votre routine.

Vous pouvez pratiquer l’intégration discrète pour bien débuter. Divisez votre temps de méditation en sessions courtes. Cinq à dix minutes peuvent suffire pour commencer. Intégrez ces courtes pauses méditatives entre vos activités. Utilisez le temps de trajet, les pauses-café ou les moments d’attente pour méditer discrètement. La méditation peut devenir une habitude enrichissante et durable. Commencez petit, soyez consistant, et observez comment ces ajustements peuvent transformer votre expérience méditative.

Les 3 techniques de méditation simples et rapides

De nos jours, simples et rapides deviennent des mots d’ordre et séduisent ceux qui ont trop à faire. Aussi, pour s’aligner à ce besoin, il existe 3 techniques de méditation qui peuvent vous aider à vous y mettre sur le long terme. Il faut bien vivre avec son temps, disent-ils ! La méditation s’y met aussi pour permettre à tout le monde de pratiquer :

Technique simplifiée de méditation n° 1 : Méditation express

Pour de nombreuses personnes, le temps ou la perception de l’incapacité à méditer peuvent être autant de causes pour cette paresse. Dans de telles situations, la pratique d’une « méditation express » peut s’avérer être une alternative viable. Cette approche consiste à se concentrer sur la respiration et le mouvement du buste qui en découle. Pendant l’inhalation, focalisez-vous sur le mantra « Je suis », et durant l’expiration, sur « en paix ». Répétez ce processus. Cette méthode de méditation simple peut être adoptée à tout moment, où que vous soyez. Il est possible de maintenir les yeux ouverts ou de les fermer selon vos préférences.

Approche accessible de méditation n° 2 : Méditation dirigée

Se laisser conduire par une voix représente une méthode aisée pour s’adonner à la méditation. Des vidéos spécialisées sont facilement accessibles sur des plateformes telles que YouTube, offrant une option gratuite et pratique. Il suffit de lancer l’une de ces vidéos pour profiter d’une séance de méditation matinale ou nocturne, selon votre convenance. Souvent catégorisées par thèmes tels que la gestion du stress ou l’amélioration du sommeil, vous avez la liberté de choisir celle qui répond le mieux à vos besoins.

Approche détente de méditation n° 3 : Interlude musical

À certains moments, il peut être satisfaisant de se détendre simplement en écoutant une musique douce et zen. Il existe aussi des musiques de méditation spéciales sur diverses plateformes. Prenez le temps de vous installer confortablement. De préférence, utilisez un casque audio de qualité, choisissez une mélodie apaisante, et fermez les yeux aussi longtemps que vous le souhaitez. Profitez de ce moment pour alléger votre esprit de tout ce qui l’encombre. Certaines personnes aiment s’adonner à ce plaisir et à ce moment de bien-être afin de mieux dormir. Aussi, n’hésitez pas à prendre ce moment pour vous, allongé dans votre lit après une douche et après avoir enfilé votre meilleur pyjama.

Prendre des habitudes pour vaincre la paresse de méditer ?

En fin de compte, la méditation représente une habitude enrichissante et durable, à condition de commencer petit et de rester consistant. Il s’avère également crucial d’observer comment ces ajustements transformateurs peuvent améliorer l’expérience méditative au fil du temps. L’essentiel est de trouver des approches qui correspondent à votre vie et à vos besoins, car la méditation, par sa nature adaptable, est accessible à tous, à tout moment.

