C’est quoi le club des 27 ? (avec liste des membres)

Le club des 27 est souvent désigné comme une légende urbaine de malédiction. Il désigne un ensemble d’artiste issu du monde de la musique qui ont tous pour point commun d’être décédé à l’âge de 27 ans.

C’est quoi le club des 27 ?

Certains parlent d’une malédiction, d’autres de simple coïncidence. Le club des 27 désigne une liste d’artistes issus du monde de la musique, et spécialement du blues ou du rock qui ont tous un point commun. Ce point commun, c’est qu’ils sont tous morts à l’âge de 27 ans.

Apparemment, l’idée du club des 27 est arrivée à partir du décès de Kurt Cobain, chanteur de Nirvana. D’autres artistes sont morts à 27 ans bien avant son décès en 1994. Mais sa mort aura réveillé les esprits avec un constat troublant : beaucoup d’artistes meurent à 27 ans.

Cette liste se limite au monde de la musique et surtout du rock. Mais certains fans du mythe aiment aussi rajouter à la liste d’autres célébrités comme des acteurs ou autres.

Peut-être est-ce une malédiction, ou peut-être pas. Il fait aussi mettre les choses dans leur contexte : beaucoup d’artistes meurent à 27 ans, mais beaucoup (la majorité) ne meurent pas à 27 ans.

Et, surtout, 27 ans est un âge généralement difficile. Et ce, pour presque tout le monde et encore plus pour les artistes, qui plus est aussi célèbres à un si jeune âge. Drogues, célébrité pesante, lien étroit entre art et soucis mentaux… ne sont que des explications parmi d’autres pour justifier qu’autant d’artistes connus meurent à 27 ans.

VOIR AUSSI : TOP 10 des meilleurs films réalisés par Tim Burton

Liste des membres du club des 27

Kurt Cobain : le chanteur de Nirvana est décédé le 5 avril 1994 à l’âge de 27 ans d’un suicide par balle.

: le chanteur de Nirvana est décédé le 5 avril 1994 à l’âge de 27 ans d’un suicide par balle. Amy Winehouse : la chanteuse est morte à 27 ans le 23 juillet 2011 à la suite d’un abus d’alcool.

: la chanteuse est morte à 27 ans le 23 juillet 2011 à la suite d’un abus d’alcool. Jim Morrison : le chanteur des Doors a fait une crise cardiaque le 3 juillet 1971 à 27 ans.

: le chanteur des Doors a fait une crise cardiaque le 3 juillet 1971 à 27 ans. Janis Joplin : la chanteuse est décédée à 27 ans quelques semaines après Jimi Hendrix, le 4 octobre 1970, d’une overdose d’héroïne.

Jimi Hendrix : le célèbre guitariste est mort à 27 ans le 18 septembre 1970 par asphyxie à la suite d’une surdose de médicament.

: le célèbre guitariste est mort à 27 ans le 18 septembre 1970 par asphyxie à la suite d’une surdose de médicament. Brian Jones : le fondateur des Rolling Stones est décédé à 27 ans le 3 juillet 1969 noyé dans sa piscine.

: le fondateur des Rolling Stones est décédé à 27 ans le 3 juillet 1969 noyé dans sa piscine. Robert Johnson : souvent cité comme le premier de la liste. La cause de son décès reste méconnue et un grand mystère encore fascinant pour beaucoup de gens. Le bluesman est décédé à 27 ans le 16 août 1938.

Karlrobert Kreiten : le pianiste allemand a été tué par pendaison à l’âge de 27 ans le 7 septembre 1943.

: le pianiste allemand a été tué par pendaison à l’âge de 27 ans le 7 septembre 1943. Bob Gordon : le saxophoniste est décédé à 27 ans d’un accident de voiture le 28 août 1955.

: le saxophoniste est décédé à 27 ans d’un accident de voiture le 28 août 1955. Jesse Belvin : le chanteur est décédé à 27 ans d’un accident de voiture le 6 février 1960.

: le chanteur est décédé à 27 ans d’un accident de voiture le 6 février 1960. Alexendra : la chanteuse est morte lors d’un accident de voiture à 27 ans le 31 juillet 1969.

: la chanteuse est morte lors d’un accident de voiture à 27 ans le 31 juillet 1969. Ria Bartok : la chanteuse française est morte à 27 ans dans un incendie le 28 février 1970.

: la chanteuse française est morte à 27 ans dans un incendie le 28 février 1970. Soledad Miranda : l’actrice et chanteuse est décédée dans un accident à 27 ans le 18 août 1970.

: l’actrice et chanteuse est décédée dans un accident à 27 ans le 18 août 1970. Alan Wilson : le chanteur des Canned Heat a fait une overdose à 27 ans le 3 septembre 1970.

Arlester Christian : le chanteur des Dyke and the Blazers a été assassiné à 27 ans le 7 mars 1971.

: le chanteur des Dyke and the Blazers a été assassiné à 27 ans le 7 mars 1971. Leslie Harvey : le guitariste des Stone the Crows est mort à 27 ans d’une électrocution le 3 mai 1972.

: le guitariste des Stone the Crows est mort à 27 ans d’une électrocution le 3 mai 1972. Ron McKernan : le fondateur du groupe Grateful Dead est décédé à 27 ans à cause de son alcoolisme le 8 mars 1973.

: le fondateur du groupe Grateful Dead est décédé à 27 ans à cause de son alcoolisme le 8 mars 1973. Dave Alexander : le bassiste des Stooges est décédé à 27 ans d’un problème au poumon le 10 février 1975.

: le bassiste des Stooges est décédé à 27 ans d’un problème au poumon le 10 février 1975. Pete Ham : le chanteur de Badfinger est mort à 27 ans par pendaison le 24 avril 1975.

: le chanteur de Badfinger est mort à 27 ans par pendaison le 24 avril 1975. Kristen Pfaff : la bassiste du groupe Hole est morte à l’âge de 27 ans après une overdose le 16 juin 1994.

: la bassiste du groupe Hole est morte à l’âge de 27 ans après une overdose le 16 juin 1994. Fredo Santana : le rappeur américain est mort à 27 ans à cause d’un cancer le 20 janvier 2018.

: le rappeur américain est mort à 27 ans à cause d’un cancer le 20 janvier 2018. …

Bien sûr, impossible de citer toutes les personnes célèbres ou non qui sont décédées à l’âge de 27 ans. N’hésitez donc pas à enrichir la liste, même avec des artistes non-musiciens. Dites-nous ce que vous pensez de ce fameux club des 27 dans les commentaires.

Notez cet article