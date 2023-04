Des chiens robots contrôlés par la pensée dans l’armée ?

Vous aviez peut-être déjà vu ce robot auparavant, mais sachez que ce robot chien va bientôt évoluer pour servir l’armée. En effet, l’armée australienne va avoir recours à des chiens robots contrôlés par la pensée sur les champs de bataille, durant les combats. On vous explique tout.

L’armée australienne va utiliser des robots chiens lors des combats

Le futur, c’est maintenant. Avec les avancées technologiques actuelles qui arrivent à toute allure, nous nous doutions bien que ce jour allait arriver. Intelligence artificielle, robots… Nous voilà maintenant avec des robots chiens engagés dans l’armée. C’est robots chiens de chez Boston Dynamics sont déjà bien connus du public. Ils sont étudiés depuis très longtemps et vous pouvez même en acheter ou en louer à ce jour.

Mais, ils n’étaient, pour le moment, pas destinés aux combats et à l’armée. Par ailleurs, nous ne pensions pas qu’il serait possible de les contrôler à l’aide de la pensée. Actuellement, ces chiens robots sont contrôlés via une télécommande. Notez que les chiens robots destinés à l’armée sont des répliques de ceux de Boston Dynamics, mais ils ne viendront pas de là.

Dans peu de temps, ces chiens robots vont donc intégrer l’armée australienne et seront potentiellement équipés d’armes létales. Le but ? Avoir la possibilité d’envoyer le robot sur le champ de bataille pour qu’il tire sans risquer de vie humaine.

VOIR AUSSI : 5 raisons d’acheter une Steam Deck plutôt qu’une Switch

Comment va fonctionner le contrôle par la pensée ?

Comment les chiens vont-ils êtres contrôlés grâce au cerveau humain ? D’après l’armée australienne, les robots chiens soldats fonctionneront grâce à une interface cerveau-machine reposant sur une combinaison de casque ECG (électroencéphalogramme) et de casque de réalité mixte Microsoft HoloLens 2.

Aucun implant cérébral ne sera mis dans la tête des soldats. Pas besoin de faire appel à Elon Musk et son Neuralink. D’après l’Australie, le casque représentera des carrés blancs sur le sol. L’opérateur n’a qu’à regarder et à penser à l’un de ces carrés. Par la suite, la partie ECG détermine la direction que doit prendre le robot chien. L’IA devra évidemment interpréter au mieux les ondes cérébrales. C’est pourquoi la technologie n’est pas encore tout à fait au point et mérite encore de la recherche avant application.

Des premiers tests ont cependant déjà eu lieu et ont été concluants pour la suite du projet. Le robot répond parfaitement aux ordres.

VOIR AUSSI : 15 Conseils pour améliorer la sécurité et la confidentialité sur internet

Vidéo : première démonstration de l’armée avec les robots chiens