Wi-Fi public : comment un VPN gratuit minimise les risques ?

Lorsque vous êtes soudainement à court de données cellulaires ou en voyage, les réseaux Wi-Fi gratuits peuvent s’avérer utiles. Cependant, tout le monde n’est pas conscient des dangers associés à l’utilisation de ces réseaux et peut devenir la proie de pirates informatiques. Examinons les risques associés aux réseaux Wi-Fi non sécurisés et la manière de les réduire grâce à un VPN.

Quelle est la différence entre les réseaux Wi-Fi sécurisés et non sécurisés ?

Les réseaux non sécurisés sont ceux qui ne nécessitent même pas de mot de passe ou d’autorisation. En général, ces réseaux ne cryptent pas les données des utilisateurs et ne disposent d’aucune mesure de sécurité intégrée. L’utilisation d’un réseau Wi-Fi non protégé met les utilisateurs en danger, c’est pourquoi l’utilisation d’un VPN gratuit est essentielle pour la protection des données.

Si le propriétaire du réseau a pris des mesures pour crypter les données des utilisateurs, qu’il exige une autorisation d’accès et qu’il change régulièrement les mots de passe, le réseau peut être considéré comme sûr. Vous ne pourrez pas obtenir d’informations précises sur la sécurité du réseau lorsque vous vous rendez dans un lieu public, c’est pourquoi vous devez considérer tous les réseaux publics comme non sécurisés par défaut et agir en conséquence.

Quels sont les risques liés à l’utilisation des réseaux Wi-Fi publics ?

Il existe de nombreuses menaces liées à l’utilisation des réseaux Wi-Fi publics. L’une des principales est que les appareils modernes tels que les smartphones et les ordinateurs portables sont conçus pour se connecter automatiquement au signal Internet le plus proche et le plus puissant. C’est exactement ce que les pirates utilisent pour intercepter le trafic. Ils utilisent un équipement qui ressemble à un routeur Wi-Fi et le placent dans un lieu public. Cela leur permet d’intercepter les données des utilisateurs et, dans le cas d’un trafic non crypté, de leur révéler toutes vos informations sensibles.

Les menaces les plus courantes dans les réseaux Wi-Fi publics :

1. Les attaques de type « Man-in-the-middle »

En utilisant le protocole de résolution d’adresses (ARP), un pirate peut essayer d’accéder à vos données. L’adresse IP du routeur et de votre appareil peut être trouvée par un pirate à l’aide d’outils spécialisés qui analysent un réseau Wi-Fi public. Ensuite, en envoyant de faux messages ARP, il peut découvrir l’adresse MAC (Media Access Control) du routeur et de votre appareil. L’attaque de l’homme du milieu permet au pirate d’imiter votre appareil et de voler toutes les informations envoyées entre vous et les sites web que vous visitez.

2) Usurpation du système de noms de domaine (DNS)

Les serveurs DNS fonctionnent de la même manière qu’un annuaire téléphonique en ligne. Les noms de sites web sont convertis d’URL lisibles par l’homme en adresses IP lisibles par la machine lorsqu’ils sont saisis dans une barre d’adresse.

Ce type d’attaque, extrêmement dangereux, se produit lorsqu’un pirate utilise l’empoisonnement ARP pour accéder à votre appareil ou à votre routeur Wi-Fi. Dans ce cas, il peut vous rediriger d’un site web réputé et connu vers un site de phishing. Vous ne vous rendrez même pas compte de ce qui se passe, car vous verrez l’URL du site cible dans votre navigateur, mais vous serez redirigé vers un autre site.

3) Faux points d’accès Wi-Fi

Il est courant que les voleurs créent leurs propres réseaux Wi-Fi gratuits dans des lieux très fréquentés tels que les gares, les aéroports et les centres commerciaux. De nos jours, c’est peu coûteux et simple à réaliser. Ces réseaux sont nommés de manière appropriée, en utilisant le nom de l’entreprise ou de l’endroit où ils sont situés. Des utilisateurs inattentifs peuvent se connecter à un tel réseau au lieu du réseau Wi-Fi officiel d’un lieu public, et ainsi divulguer toutes leurs données à un pirate informatique.

Comment un VPN gratuit réduit-il les risques liés à l’utilisation des réseaux Wi-Fi publics ?

Le VPN est une technologie qui permet d’établir une route sécurisée pour le transfert de données, même sur des réseaux non protégés. Cela est possible en cryptant les données et en les redirigeant vers un serveur distant. Lorsque vous vous connectez à un VPN gratuit, celui-ci devient un intermédiaire entre vous et les autres internautes.

Vos informations sont cryptées avant d’être envoyées au destinataire.

Les données sont transférées vers un serveur VPN distant, y sont décryptées et ne sont envoyées qu’ensuite au destinataire final.

Le destinataire final ne peut pas voir votre adresse IP et ne peut pas établir de lien entre vos activités en ligne au cours de différentes sessions.

Les informations entrantes suivent un processus similaire : elles sont d’abord envoyées à un serveur VPN distant, y sont cryptées, puis transmises à votre appareil, où elles sont décryptées par le programme VPN à l’aide d’une clé unique.

Les données cryptées sont presque impossibles à décrypter, et cela demande beaucoup de temps et de ressources. Par conséquent, en utilisant un VPN gratuit, vous cessez d’être une cible facile pour les pirates informatiques.

Étant donné que les utilisateurs accèdent le plus souvent aux réseaux publics via des appareils mobiles, il est essentiel d’installer un programme VPN sur les smartphones et les tablettes. Téléchargez les logiciels exclusivement à partir des magasins officiels. Vous pouvez obtenir un VPN gratuit sur le Play Store pour Android et un VPN pour iOS sur l’App Store.

Vous pouvez trouver quelques mythes sur les VPN gratuits sur l’internet. Toutefois, il convient de noter que les services gratuits et payants ont tous deux des services de haute qualité et de faible qualité. Le nombre de serveurs accessibles et les fonctionnalités supplémentaires permettent de distinguer les services VPN gratuits et premium. Étant donné que cela n’affecte pas la sécurité fondamentale, l’utilisation d’un VPN gratuit pour protéger vos données lors de l’utilisation de réseaux Wi-Fi publics est bénéfique. Choisissez des fournisseurs dignes de confiance qui utilisent des technologies VPN de pointe, offrent un cryptage fort de 256 bits et appliquent strictement une politique de non-enregistrement.

De cette façon, vous pouvez bénéficier de l’avantage d’utiliser des réseaux Wi-Fi gratuits sans dépenser d’argent pour un VPN. Le prix des services VPN fait souvent fuir les nouveaux utilisateurs, alors profitez de cette opportunité gratuite pour vous protéger et préserver votre vie privée en ligne.

