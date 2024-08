Vous avez apprécié les JO de Paris 2024 ? Saviez-vous que ce n’était pas la première fois que la capitale française a accueilli l’événement ? Les Jeux Olympiques sont bien plus qu’une simple compétition sportive. Ils incarnent l’unité mondiale, la diversité culturelle et la célébration de l’excellence athlétique. Depuis leur résurgence en 1896, de nombreuses villes à travers le monde ont eu l’honneur d’accueillir cet événement grandiose. Certaines d’entre elles à plusieurs reprises même. Explorez les cinq villes ayant accueilli le plus les Jeux Olympiques en mettant en exergue quelques premières ou distinctions selon les années.

Choix de la ville d’accueil : les coulisses

Face à des évènements grandioses comme les JO, jeter un œil en coulisses s’avère toujours palpitant. Comme si c’était un secret que peu de personnes ont le privilège de découvrir. D’ailleurs, n’avez-vous jamais été happé par un documentaire qui montre l’envers du décor d’un évènement ? Si vous en êtes friand, vous n’allez pas être déçu par les lignes suivantes.

Le début des JO

Après l’inauguration des Jeux olympiques modernes en 1896, les compétitions ont d’abord eu lieu principalement en Europe. Ce choix n’est toutefois pas surprenant. La tradition de compétitions sportives pacifiques est née dans la Grèce antique. Son but : améliorer les relations entre les cités grecques.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’organisation des Jeux s’est répartie de manière plus équitable entre les continents. Il est cependant à rappeler qu’aucune édition ne s’est encore déroulée en Afrique. Un point à soulever en fin d’article avec peut-être quelques changements en vue.

Depuis 1994, les Jeux olympiques d’hiver et d’été ne sont plus organisés la même année. Ils suivent des cycles de quatre ans. Ceux d’hiver sont décalés de deux ans par rapport à ceux d’été.

Le processus de sélection de la ville hôte des Jeux Olympiques est un processus rigoureux et compétitif, orchestré par le Comité International Olympique (CIO). Voici les étapes clés de ce processus :

Comment le choix de l’hôte s’effectue ? Qui a le droit de vote ?

Les préparatifs et protocoles du choix de la ville d’accueil des JO ne sont pas tellement connus du grand public. Désintérêt ou manque de communication sur le sujet ? Découvrez un aperçu de ce qui se passe derrière toute la frénésie.

Deux commissions permanentes supervisent le processus de sélection des futures villes hôtes. L’une dédiée aux Jeux d’été et l’autre aux Jeux d’hiver. Elles sont constituées de membres du CIO ainsi que de représentants des diverses parties prenantes du Mouvement olympique. Des recommandations à la commission exécutive du CIO sur les villes candidates potentielles sont proposées. La décision de soumettre ou non l’une d’elles au vote lors de la Session revient à la commission exécutive.

Phase de dialogue

Le CIO invite les villes et les Comités Nationaux Olympiques (CNO) à exprimer leur intérêt. Les villes intéressées participent à une série de discussions avec le CIO. Cette phase permet aux villes de mieux comprendre les exigences.

Soumission de la candidature

Les villes qui décident de poursuivre leur candidature soumettent un dossier détaillé au CIO. Infrastructures sportives, plans de transport, sécurité, hébergements, impact environnemental, financement et héritage post-Jeux… Tout y passe. Une commission du CIO visite les villes candidates pour évaluer les plans sur place. Elle rédige un rapport détaillé (points forts et faiblesses) de chaque ville candidate. Ce rapport est partagé avec tous les membres du CIO.

Élection de la ville hôte

Les villes candidates font une présentation finale devant tous les membres du CIO lors d’une session officielle. Les membres du CIO procèdent à un vote à bulletin secret pour choisir la ville hôte. Si aucune ville n’obtient la majorité absolue au premier tour, des tours supplémentaires sont organisés.

Quelques villes se placent en haut du podium et se démarquent en ayant déjà accueilli les Jeux Olympiques plus d’une fois.

Athènes, Grèce

Il est impossible de parler des villes ayant accueilli le plus les Jeux Olympiques sans mentionner Athènes, le berceau des Jeux Olympiques modernes. À la fin d’un congrès tenu en 1894 à Paris sous l’initiative du Français Pierre de Coubertin, le CIO y a été fondé.

En 1896, Athènes marque le début de l’ère moderne des Jeux Olympiques. Elle devient encore hôte en 1906. Les Jeux de 2004, bien que coûteux pour la Grèce, ont permis de moderniser de nombreuses infrastructures. Cette situation ravive l’esprit olympique dans son pays d’origine. Aujourd’hui, Athènes reste un symbole fort du mouvement olympique, rappelant à tous l’importance de l’histoire et des traditions dans cet événement mondial.

Ci-dessous la vidéo qui montre les restes des infrastructures de 2004 :

Londres, Royaume-Uni

Londres est sans conteste la ville ayant accueilli le plus les Jeux Olympiques, avec trois éditions à son actif. C’est la première ville hôte ayant réussi ce palmarès dans l’histoire de l’Olympisme (1908, 1948, 2012).

En 1908, les Jeux de Londres ont été un tournant décisif, introduisant plusieurs éléments encore utilisés aujourd’hui. Notons, par exemple, la longueur officielle du marathon (42,195 km). Les Jeux de 1948, surnommés les « Jeux de l’Austérité », ont été organisés dans un contexte de reconstruction post-Seconde Guerre mondiale. Sans les extravagances habituelles, mais avec une détermination indomptable. Enfin, en 2012, Londres a accueilli des Jeux modernes et inclusifs, mettant l’accent sur la durabilité et la diversité. Le Parc olympique de Stratford est aujourd’hui un modèle de régénération urbaine.

Paris, France

Paris suit de près avec deux éditions et une troisième qui fait encore parler d’elle d’ailleurs. La Ville Lumière a d’abord été le théâtre des Jeux en 1900, la première fois que les Jeux ont été intégrés à une exposition universelle. Puis en 1924, pour célébrer le 30e anniversaire de la reprise des Jeux modernes. Elle accueille les Jeux en 2024 sous les couleurs bleues, violettes et rose.

Les Jeux de 1900 à Paris sont surtout célèbres pour leur organisation quelque peu chaotique. En 1924, les organisateurs redonnent au monde une vision plus organisée et festive des Jeux. Les Jeux de cette année tiennent leurs promesses. Un moment fort de l’histoire olympique, avec un accent sur l’innovation, la durabilité et l’inclusion.

Los Angeles, États-Unis

Los Angeles entre doucement dans la cour des grands avec deux éditions en 1932 et 1984. Elle se prépare à accueillir une troisième fois en 2028. Chaque fois que les Jeux ont été organisés dans cette ville californienne, ils marquent un jalon dans l’histoire olympique.

En 1932, en pleine Grande Dépression, Los Angeles a réussi à organiser des Jeux qui ont non seulement été rentables, mais aussi très mémorables. Cette édition marque l’introduction du village olympique et du cérémonial de remise de médailles aux athlètes sur un podium. En 1984, après un boycottage des Jeux de Moscou en 1980, Los Angeles relance les festivités avec un modèle de financement privé. Cela génère des bénéfices importants, tout en offrant un spectacle grandiose au monde entier.

Paris se remet à peine de son effervescence que L.A s’échauffe déjà pour recevoir les JO dans 4 ans. Les promesses : des plans pour des infrastructures durables et une approche résolument moderne.

Tokyo, Japon

Tokyo a été une ville hôte sur deux éditions à plus d’un demi-siècle d’intervalles.

En 1964, Tokyo a organisé les premiers Jeux Olympiques en Asie. Un événement qui marque l’entrée du Japon dans l’ère moderne après la Seconde Guerre mondiale. Ces Jeux ont introduit au monde la technologie japonaise, avec des innovations comme le shinkansen (train à grande vitesse). Nous pouvons aussi énumérer les premières retransmissions télévisées en couleur. Les Jeux de 2020, bien qu’ayant subi un report à cause du Coronavirus, représentent un symbole de résilience face à la pandémie.

Quid de l’Afrique ?

Clôturons cette tournée des villes JO par un sujet délicat, mais qui nécessite d’être mis en lumière. L’Afrique n’a pas encore eu l’honneur d’accueillir l’événement sportif le plus prestigieux au monde. Néanmoins, la situation pourrait évoluer avec la proposition de l’Égypte pour les Jeux olympiques de 2036. Un stade pouvant accueillir 90 000 personnes est déjà en fonction dans sa nouvelle capitale administrative, à 40 km à l’est du Caire.

Alors que plusieurs infrastructures sont en cours de construction, un représentant égyptien a souligné qu’il était « temps pour l’Afrique ». Le Dr Kamilla Swart-Arries, spécialiste en gestion des sports et du tourisme, confie à BBC Sport Africa la nécessité d’organiser des Jeux en Afrique. Ce faisant, le Comité international olympique et les Jeux olympiques incarneront véritablement leur mission universelle. Plusieurs installations projetées par l’Égypte pour l’année 2036, y compris

En route pour Los Angeles 2028

Athènes, Londres, Paris, Los Angeles, et Tokyo ne sont pas seulement des centres mondiaux du sport. Ce sont aussi des lieux où l’histoire des Jeux Olympiques. Chacune d’elles est une ville ayant accueilli le plus les Jeux Olympiques. Ces villes resteront à jamais gravées dans la mémoire collective comme des piliers du mouvement olympique. Les Jeux Olympiques, en tant que symbole d’unité et de paix, se tournent désormais aux États-Unis pour Los Angeles 2028.

