Pourquoi certaines peurs, blocages ou comportements semblent revenir « de génération en génération » dans une famille ? Pourquoi reproduit-on parfois les mêmes schémas amoureux que ses parents ? Depuis quelques années, la psychogénéalogie intrigue de plus en plus. Entre développement personnel, psychologie et histoire familiale, cette approche repose sur une idée centrale : notre vécu ne serait pas uniquement influencé par notre propre histoire… mais aussi par celle de nos ancêtres.

Attention toutefois : la psychogénéalogie ne fait pas consensus dans le monde scientifique. Certaines personnes y trouvent un véritable outil de réflexion, tandis que d’autres dénoncent des interprétations trop simplistes ou non prouvées. La réalité est donc plus nuancée qu’on le pense.

La psychogénéalogie, c’est quoi exactement ?

La psychogénéalogie est une approche qui explore les liens entre les événements vécus par une famille et les difficultés rencontrées par les générations suivantes. L’idée n’est pas de dire qu’un traumatisme se transmet magiquement, mais plutôt que certains non-dits, blessures, secrets ou comportements familiaux peuvent influencer inconsciemment les descendants.

Par exemple :

des schémas amoureux qui se répètent,

des relations compliquées à l’argent,

une peur excessive de l’abandon,

un sentiment permanent d’illégitimité,

des conflits familiaux identiques d’une génération à l’autre.

La psychogénéalogie part du principe que certains héritages psychologiques continuent d’exister tant qu’ils ne sont pas identifiés.

« Je me suis rendu compte que toutes les femmes de ma famille avaient vécu des relations avec des partenaires très absents émotionnellement. Quand j’ai observé mon propre parcours, j’ai commencé à me poser des questions », raconte Sophie, 42 ans.

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Le poids des secrets et des non-dits familiaux

C’est l’un des aspects les plus souvent évoqués dans cette approche : les secrets de famille. Décès traumatiques, faillites, abandons, violences, enfants cachés, deuils jamais exprimés… Certaines histoires familiales restent enfouies pendant des années. Pourtant, même lorsqu’un secret n’est jamais raconté clairement, il peut laisser une empreinte dans la dynamique familiale.

« Chez nous, personne ne parlait de mon grand-père. J’ai découvert à l’âge adulte qu’il s’était suicidé. Cela m’a aidée à comprendre certains silences et certaines peurs qui existaient dans la famille », explique Élodie, 38 ans.

Des enfants grandissent parfois dans une ambiance marquée par la peur, le silence, l’anxiété ou la culpabilité sans comprendre réellement d’où cela vient. La psychogénéalogie considère alors que ce qui n’a pas été « digéré » émotionnellement peut continuer à influencer les générations suivantes.

Mais attention à ne pas tomber dans un excès fréquent : vouloir absolument expliquer tous les problèmes actuels par les traumatismes des ancêtres, ce serait réducteur. L’environnement, l’éducation, la personnalité, les expériences de vie ou la santé mentale jouent aussi un rôle immense.

Le génosociogramme : l’outil le plus connu

En psychogénéalogie, on utilise souvent un outil appelé génosociogramme. Il s’agit d’un arbre généalogique enrichi avec des informations émotionnelles et symboliques :

divorces,

décès,

maladies,

conflits,

répétitions de dates,

métiers,

liens affectifs,

ruptures familiales.

L’objectif est d’identifier d’éventuelles répétitions ou dynamiques inconscientes. Certaines personnes découvrent par exemple que plusieurs femmes de leur famille ont vécu les mêmes difficultés relationnelles, ou que certains événements reviennent toujours autour du même âge.

Cela peut aider à prendre du recul sur son histoire personnelle. Mais là encore, il faut rester prudent : le cerveau humain adore trouver des coïncidences et créer du sens, parfois même lorsqu’il n’y en a pas réellement.

« En retraçant mon arbre familial, j’ai découvert que plusieurs membres de ma famille avaient quitté leur région natale exactement au même âge. C’était peut-être une coïncidence, mais cela m’a permis de réfléchir à mon propre besoin de changement », témoigne Marc, 45 ans.

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Peut-on vraiment « hériter » d’un traumatisme ?

C’est une question complexe. En psychologie, il existe bien des travaux sur les traumatismes transgénérationnels, notamment chez les descendants de personnes ayant vécu des guerres, des génocides ou des violences extrêmes.

Des chercheurs observent que certains traumatismes peuvent avoir des conséquences psychologiques durables sur les générations suivantes, notamment à travers :

l’éducation,

les comportements parentaux,

l’anxiété transmise,

le climat émotionnel familial.

En revanche, certaines affirmations très populaires en psychogénéalogie dépassent parfois ce que la science peut réellement prouver aujourd’hui. Dire qu’une difficulté actuelle vient forcément d’un ancêtre précis ou d’un événement familial oublié peut devenir problématique si cela remplace un véritable accompagnement psychologique ou médical.

« Ma grand-mère avait connu la guerre et gardait toujours des réserves de nourriture. Ma mère a grandi avec cette peur du manque et, sans s’en rendre compte, me l’a transmise », confie Isabelle, 51 ans.

Pourquoi cette approche attire autant aujourd’hui ?

Le succès de la psychogénéalogie n’est pas un hasard. Beaucoup de personnes ressentent le besoin de comprendre leur fonctionnement en profondeur. Explorer l’histoire familiale permet parfois de remettre du sens sur certains comportements, de mieux comprendre certaines blessures ou de prendre conscience de schémas répétitifs.

C’est aussi une manière de reconnecter des générations qui se parlaient peu, dans une époque où beaucoup de familles ont connu des silences émotionnels importants. Mais il existe aussi un risque : celui de tout interpréter à travers ce prisme et de perdre de vue sa propre responsabilité, sa capacité d’évolution ou la complexité réelle de la psychologie humaine.

« Je ne sais pas si tout s’explique par mon histoire familiale, mais comprendre le parcours de mes parents et de mes grands-parents m’a permis de voir certains de mes comportements sous un autre angle », estime Julien, 34 ans.

FAQ – Psychogénéalogie

Comment explorer votre lignée familiale pour mieux vous comprendre ? L’exploration de votre lignée peut apporter des clés de compréhension sur certains comportements, croyances ou schémas répétitifs. En retraçant l’histoire familiale, certaines personnes mettent en lumière des événements, des émotions ou des mécanismes qui continuent parfois d’influencer leur vie actuelle. Comment identifier les loyautés invisibles qui peuvent influencer votre vie ? Les loyautés invisibles désignent des comportements ou choix que l’on adopte parfois inconsciemment pour rester fidèle à son histoire familiale. Ce travail de compréhension permet de repérer certains automatismes, d’interroger leur origine et de réfléchir à la place qu’ils occupent aujourd’hui dans votre chemin personnel. Peut-on apprendre à se libérer de certaines mémoires familiales ? La psychogénéalogie considère que certaines mémoires familiales peuvent continuer à agir à travers l’inconscient. L’objectif n’est pas d’effacer le passé, mais de mieux le comprendre afin de pouvoir avancer plus librement, à votre rythme, en faisant des choix plus conscients. Une formation en psychogénéalogie est-elle nécessaire pour commencer ce travail ? Il n’est pas indispensable de suivre une formation pour débuter une exploration de son histoire familiale. Toutefois, certaines personnes choisissent un accompagnement ou des ateliers afin d’obtenir des outils concrets, un espace d’échange et des méthodes structurées pour approfondir leur réflexion. Que pourrez-vous retirer d’un travail de psychogénéalogie ? Chaque expérience est différente. Certaines personnes y trouvent une meilleure compréhension de leurs émotions, d’autres mettent en lumière des mécanismes invisibles ou des répétitions familiales. Cette démarche peut constituer une étape riche de réflexion et parfois participer à un processus de libération plus large, sans pour autant remplacer un suivi psychologique lorsque celui-ci est nécessaire.

La psychogénéalogie peut être un outil intéressant de réflexion sur son histoire familiale et ses schémas de vie. Mais elle ne doit pas être vue comme une vérité absolue ni comme une explication universelle à toutes les souffrances psychologiques. Comprendre son passé peut aider à avancer… à condition de garder un regard critique et nuancé.

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