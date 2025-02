Pour ceux qui découvrent les rencontres en ligne, trouver l’âme sœur en ligne peut sembler chose facile, simple et paraître intuitif. D’une certaine manière, c’est vrai. Pourtant, vous ne devez pas vous attendre à trouver l’âme sœur immédiatement après votre inscription, sans faire beaucoup d’efforts. Il est fort probable que les choses soient complètement différentes.

De plus, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vous trouviez l’âme sœur immédiatement après vous être inscrit. Les rencontres en ligne comportent des aspects très spécifiques dont on ne parle généralement pas. Pourtant cela vaut la peine d’en parler ! Par exemple, saviez-vous qu’il existe de mauvaises habitudes qui peuvent grandement vous empêcher de faire de nouvelles rencontres prometteuses ? C’est exactement ce dont nous voulons vous parler aujourd’hui. Veuillez lire les informations suivantes pour ne pas répéter les erreurs des autres.

Mauvaise habitude n° 1. Compter uniquement sur la chance

Beaucoup de gens croient qu’il suffit de créer un profil sur un site de rencontre pour que les messages commencent immédiatement à affluer en masse. Mais ce n’est pas le cas. Au lieu de prendre l’initiative, certains s’inscrivent simplement sur un autre site ou une autre application et attendent à nouveau. Et cela peut durer très longtemps.

Vous devez comprendre que les rencontres en ligne ne sont pas une question de chance, mais une question d’insistance et de persévérance. Bien sûr, il y a des personnes qui ont beaucoup de chance. Mais il s’agit là d’une exception à la règle plutôt que d’une tendance généralisée.

Mauvaise habitude n°2. Se concentrer sur 1 ou 2 services de rencontres

Des milliers de personnes, pour une raison ou une autre, choisissent une ou deux applis de rencontres et n’utilisent qu’elles, sans même envisager d’autres solutions. C’est une grosse erreur ! Car ils limitent considérablement leur cercle social potentiel.

Si vous souhaitez vraiment faire des rencontres prometteuses et intéressantes, soyez prêt à expérimenter et à essayer quelque chose de nouveau. D’ailleurs, les services de rencontre classiques ne sont pas les seuls à proposer d’autres formats. Par exemple, le chat vidéo avec des inconnus. Un exemple frappant est le cam chat aléatoire ChatRandom, dans lequel vous pouvez rencontrer et communiquer avec des personnes aléatoires, utiliser des filtres de genre et géographiques, et également passer un bon moment avec des personnes partageant les mêmes idées dans des salons de chat thématiques.

En outre, il existe de nombreuses alternatives à ChatRandom :

Hola — une videochat dynamique et aléatoire pour smartphones où vous pouvez non seulement communiquer par vidéo, mais aussi réaliser des diffusions vidéo en direct et même jouer à des mini-jeux avec d’autres utilisateurs

— une videochat dynamique et aléatoire pour smartphones où vous pouvez non seulement communiquer par vidéo, mais aussi réaliser des diffusions vidéo en direct et même jouer à des mini-jeux avec d’autres utilisateurs Glow — une assez bonne alternative à ChatRandom, dans laquelle vous pouvez créer votre propre profil avec une photo presque comme dans une application de rencontre, communiquer en tête-à-tête par texte ou par vidéo, offrir des cadeaux aux autres participants et simplement passer un bon moment.

— une assez bonne alternative à ChatRandom, dans laquelle vous pouvez créer votre propre profil avec une photo presque comme dans une application de rencontre, communiquer en tête-à-tête par texte ou par vidéo, offrir des cadeaux aux autres participants et simplement passer un bon moment. Bermuda — un chat vidéo aléatoire avec des filtres de genre et géographiques, ainsi qu’une large sélection de masques et de filtres pour les photos et les vidéos. De plus, il y a un flux de posts similaire à celui d’Instagram.

— un chat vidéo aléatoire avec des filtres de genre et géographiques, ainsi qu’une large sélection de masques et de filtres pour les photos et les vidéos. De plus, il y a un flux de posts similaire à celui d’Instagram. CooMeet — un videochat en ligne et une excellente alternative à Chatrandom sur https://coomeet.com/fr/chatrandom, qui offre aux utilisateurs un filtre de genre sans erreur, un traducteur de messages intégré, des applications mobiles pratiques et un excellent service de modération.

— un videochat en ligne et une excellente alternative à Chatrandom sur https://coomeet.com/fr/chatrandom, qui offre aux utilisateurs un filtre de genre sans erreur, un traducteur de messages intégré, des applications mobiles pratiques et un excellent service de modération. Gaze — un random chat avec des inconnus qui vous permet de rechercher des interlocuteurs ou des interlocutrices par géolocalisation, d’utiliser le traducteur de messages intégré et de communiquer par chat texte ou vidéo à votre guise. Gaze dispose également d’un flux de posts et de Stories similaire à Instagram.

Il existe aujourd’hui un grand nombre d’applications de chat aléatoire intéressantes. Essayez-le, vous l’aimerez certainement !

Mauvaise habitude #3. Prendre des décisions trop rapidement

Certaines personnes décident trop rapidement si une personne leur convient ou non. Elles peuvent faire connaissance avec quelqu’un en quelques minutes et décider immédiatement que c’est la personne. Cela peut entraîner une déception si vous vous rendez compte plus tard que vous vous êtes trompé. Il est préférable de passer plus de temps à apprendre à connaître la personne avant de prendre une décision.

D’une manière générale, la précipitation dans les rencontres en ligne est inacceptable. Il n’est pas nécessaire de se précipiter. Discutez avec différentes personnes, essayez de les évaluer le plus objectivement possible, ne vous limitez pas à l’envoi de SMS, assurez-vous de faire un appel vidéo au moins une fois afin de mieux comprendre et connaître l’autre. Dans le cas contraire, tout cela ne sert à rien.

Mauvaise habitude n°4. Regarder constamment vers le passé

Parfois, de mauvaises expériences relationnelles antérieures peuvent grandement influencer la manière dont une personne aborde de nouvelles connaissances. Il se peut qu’elle compare constamment ses nouvelles connaissances à son ancien partenaire, qu’elle ait peur de commettre les mêmes erreurs et qu’elle se plonge dans ses propres mauvais côtés.

Si vous avez vraiment décidé de trouver l’amour sur Internet, essayez de tout faire pour que vos anciennes relations n’interfèrent pas avec votre démarche. Supprimez de votre vue tout ce qui vous les rappelle, changez d’activité, trouvez un passe-temps intéressant. Moins vous penserez au passé, plus il vous sera facile de vous projeter dans l’avenir et d’avancer.

Mauvaise habitude #5. L’autocritique excessive

L’autocritique peut être extrêmement néfaste pour vous, en diminuant votre estime de soi et votre confiance. Vous commencez à penser que vous êtes indigne d’amour et de relations. De plus, vous avez l’impression que tous les autres utilisateurs des services de rencontres sont bien meilleurs que vous dans tous les domaines. Mais ce n’est pas du tout le cas !

Voici quelques conseils pour éviter d’être trop autocritique :

Prêtez attention à vos pensées. Lorsque vous commencez à vous critiquer, arrêtez-vous et réfléchissez à la raison pour laquelle vous vous critiquez. Dans quelle mesure ces pensées sont-elles vraies ? Êtes-vous vraiment aussi mauvais(e) que vous le pensez ?

Essayez de regarder la situation d’un autre côté. Au lieu de vous concentrer sur vos faiblesses, essayez de penser à vos points forts. Que pouvez-vous faire de bien ? En quoi êtes-vous doué(e) ?

Ne vous comparez pas aux autres. Chaque personne est unique, et se comparer à quelqu’un d’autre est le meilleur moyen d’être déçu.

N’oubliez pas vos réalisations. Lorsque vous réalisez quelque chose de bien, n’oubliez pas de vous féliciter.

Demandez de l’aide. Si vous avez l’impression de ne pas arriver à arrêter de vous auto-critiquer, demandez l’aide d’un psychologue ou d’un psychothérapeute.

Oui, il peut être difficile au début d’arrêter de chercher ses propres défauts et de se critiquer. Mais avec la bonne approche et la bonne dose d’efforts, vous parviendrez certainement à vous acquitter de cette tâche.

Mauvaise habitude n° 6. L’incapacité à écouter

Si vous ne savez pas comment écouter votre interlocuteur ou interlocutrice, vous devez absolument faire quelque chose. Si, au début, l’autre personne écoute attentivement tout ce que vous dites, au fil du temps, votre bavardage peut commencer à l’irriter. C’est pourquoi vous ne devez pas vous contenter de parler :

Concentrez-vous sur votre interlocuteur/interlocutrice et sur ce qu’il/elle dit, plutôt que de réaliser un monologue mental.

N’interrompez pas l’autre pour essayer d’ajouter quelque chose de votre cru tant qu’il ou elle n’a pas terminé sa pensée.

Posez des questions de clarification et montrez votre intérêt.

Dans certaines situations, un bavardage excessive n’est pas une incapacité à écouter, mais une « peur du silence ». Il peut vous sembler que les pauses dans la conversation sont le signe que vous et votre interlocuteur/interlocutrice n’avez tout simplement rien à vous dire et que votre communication va bientôt s’arrêter. Ce n’est pas toujours le cas. Il n’est pas nécessaire d’essayer de « boucher le silence » avec des conversations inutiles. Il est préférable de préparer d’abord une liste de sujets que vous aimeriez aborder avec votre interlocuteur/interlocutrice. Lorsqu’une pause se présente, proposez-lui d’aborder l’un d’entre eux. Cela vous facilitera grandement la vie.

