Le Black Friday 2022 commence bientôt : dates et applis pour mieux se préparer

Êtes-vous prêt pour le Black Friday 2022 ? La plus grande journée de shopping de l’année approche à grands pas et il n’est pas nécessaire d’attendre. Commencez à planifier votre virée shopping dès aujourd’hui avec nos offres Black Friday. Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour obtenir les meilleures offres le plus grand jour de l’année.

Le monde va devenir fou ce Black Friday lorsque les magasins ouvrent leurs portes à minuit. Personne ne sait ce qui sera disponible, mais tout le monde voudra mettre la main sur les derniers et meilleurs gadgets et jouets.

Nous avons alors décidé de mettre de l’ordre parmi toutes les initiatives programmées chez les différentes enseignes et détaillants, en mettant en évidence les dates et les modalités de mise en œuvre des remises pour les réalités les plus connues et en tenant compte que pour certaines les remises ont déjà commencé.

Quand est le Black Friday 2022?

La date officielle du Black Friday est toujours calculée de la même manière : l’anniversaire est célébré le vendredi suivant l’a fête américaine de Thanksgiving, qui tombe cette année vendredi 25 novembre. C’est le jour culminant, sur lequel les marques et les magasins qui adhèrent à l’initiative font le plus d’offres. Toutes les enseignes habituelles vont comme chaque année participer à l’opération et si vous souhaitez faire de bonnes affaires pour le black Friday, notez bien cette dâte.

Quand est le Cyber Monday?

Systématiquement depuis quelques années, ces jours de promotions sont prolongés par une journée spéciale appelée Cyber Monday. La tradition veut que quelques jours après le vendredi du Black Friday il y ait un Lundi axé sur les offres dédiées aux produits électroniques. Baptisé Cyber ​​Monday, cette année ça tombe lundi 28 novembre.

Le Cyber Monday est facilement le meilleur jour de l’année pour faire des affaires dans le domaine High Tech. C’est le jour où les acheteurs peuvent obtenir des offres incroyables sur de nombreux objets, et c’est l’occasion idéale d’acheter des cadeaux pour les personnes qui vous sont chères. Que vous souhaitiez vous offrir un cadeau ou préparer noël, ne manquez pas les offres de cette année. Vous ne le regretterez pas !

Combien de temps dure le Black Friday ?

Le Black Friday s’étend sur plusieurs jours, commençant généralement le soir de Thanksgiving et se poursuivant jusqu’au petit matin du Cyber Monday. Les meilleures offres sont généralement disponibles les premiers jours du Black Friday, mais les magasins continuent de proposer des offres tout au long de la saison des fêtes.

D’année en année, les offres qui anticipent le Black Friday remontent de plus en plus loin dans le temps jusqu’à atteindre la situation d’aujourd’hui: tout le mois de novembre est parsemé d’« offres anticipées », dont le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday sont la grande finale.

Gardez à l’esprit que les offres du Black Friday expirent généralement dans les 24 heures, alors n’attendez pas trop longtemps pour obtenir vos mains sur ces offres incroyables.

La meilleure façon d’obtenir des réductions sur le Black Friday

Vous cherchez à décrocher un Offre Black Friday cette année ? N’attendez pas, les offres commencent bientôt ! Voici quelques conseils pour obtenir les meilleures remises :