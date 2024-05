Dans un monde dominé par l’immédiateté des applications de rencontres et des interactions sociales, une nouvelle tendance toxique fait son chemin dans le domaine amoureux. Le « shading« . Cette pratique subtile mais destructrice consiste à traiter une personne comme une option plutôt qu’un choix prioritaire. Ce phénomène n’est pas toujours facile à identifier mais ses effets sur la confiance en soi peuvent être profonds et durables.

Comprendre le « shading »

Le « shading » est souvent caractérisé par une série d’actions où l’une des parties maintient l’autre dans une zone d’incertitude. Cette tendance est particulièrement prévalente dans les dynamiques modernes de dating, où les options semblent infinies et l’engagement limité. Selon la psychopraticienne Géraldyne Prévot-Gigant, le shading se manifeste par des communications sporadiques et un engagement émotionnel intermittent. Cela crée un climat d’insécurité et d’anxiété chez la personne qui en est victime.

Les signes précurseurs du shading

Identifier le shading dès le début d’une relation peut être délicat mais déterminant pour se protéger. Voici quelques signaux d’alarme :

des réponses tardives ou incohérentes aux messages, des appels ignorés ou des excuses fréquentes sur la « charge de travail » soudaine ;

votre partenaire est disponible uniquement selon ses termes, souvent impulsivement, rendant difficile la planification de moments ensemble ;

la relation stagne sans progression vers un engagement plus sérieux ou des présentations aux amis et à la famille.

Impact du shading sur la confiance en soi

Les effets du shading sur l’estime de soi sont notoirement négatifs. Les personnes soumises à cette dynamique peuvent développer des sentiments d’insuffisance et de doute. Elles se demandent constamment pourquoi elles ne sont pas « suffisantes ». Des recherches soulignent que vivre dans une telle incertitude peut augmenter les niveaux de cortisol, l’hormone du stress. Ceci compromet non seulement la confiance en soi mais aussi la santé mentale globale.

Comment réagir face au shading

Pour contrer les effets du shading, adoptez une posture proactive :

un dialogue ouvert sur vos besoins et vos attentes peut aider à clarifier la situation ;

définir clairement ce que vous êtes prêt à accepter dans une relation ;

discuter avec des amis, de la famille ou un thérapeute peut fournir une perspective extérieure et réduire le sentiment d’isolement.

Prévenir le shading et renforcer sa confiance en soi

Pour éviter de devenir victime du shading, cultivez une solide confiance en vous :

engagez-vous dans des activités enrichissantes : que ce soit le sport, les arts ou le volontariat, trouver des passions peut renforcer l’estime de soi ;

développez un réseau de soutien solide : entourez-vous de personnes qui vous valorisent vraiment pour réduire les risques de dépendance affective à une seule source.

Le shading est une tendance relationnelle toxique qui nécessite une vigilance accrue. Reconnaître les signes avant-coureurs et prendre des mesures proactives pour protéger votre bien-être émotionnel sont des étapes clés. Elles vous permettent de naviguer efficacement dans le monde complexe des relations modernes et de préserver votre confiance en vous.

