Ça y est, le grand jour est enfin arrivé. Ce jeudi 11 juin 2026, la planète foot bascule officiellement dans une autre dimension pour un peu plus de cinq semaines. Seulement voilà, si vous faites partie des millions de Français expatriés, une petite pointe d’angoisse a dû vous escorter. Comment ne pas louper une seule miette de l’épopée des Bleus ? Cela alors que leur premier grand choc face au Sénégal est programmé le mardi 16 juin à 21 h, heure de Paris ? Rassurez-vous, on a bossé le sujet à fond. Pas besoin de vider votre compte en banque pour acheter un billet d’avion, on vous a préparé le guide ultime pour transformer votre salon à l’étranger en véritable kop de supporters, confortablement installé dans votre canapé.

La Coupe du monde 2026 en quelques mots

Pour cette édition 2026, oubliez vos repères habituels, la FIFA a décidé de voir les choses en grand. Fini le tournoi classique à 32 équipes. Cette fois, ce sont 48 nations qui vont s’affronter pour le graal suprême. Le calendrier explose littéralement pour passer à 104 rencontres, contre 64 auparavant. Un vrai marathon pour les amoureux de ballon rond.

Pour accueillir ce gigantisme, il fallait bien trois pays hôtes. Les États-Unis, le Canada et le Mexique se partagent l’affiche à travers 16 villes hôtes mythiques. Les poules se dérouleront de Vancouver à Toronto, pour descendre jusqu’au temple de l’Estadio Azteca à Mexico, avant de traverser les enceintes ultra-modernes de Los Angeles, Miami ou Dallas. À partir des quarts de finale, tout le monde migre définitivement vers les États-Unis. La petite finale se jouera sous le soleil de Miami. Quant au successeur de l’Argentine, il soulèvera le précieux trophée au MetLife Stadium de New York le 19 juillet.

Où regarder la Coupe du monde 2026 en France ?

Si vous étiez habitués à zapper machinalement sur la première chaîne, changez vos habitudes. Le paysage audiovisuel français a connu un véritable séisme. TF1 n’a pas obtenu le moindre match de cette Coupe du monde. Les droits se partagent désormais entre deux acteurs majeurs, un gratuit et un payant.

Le grand gagnant de cette année, c’est le groupe M6. Ce dernier a déboursé 120 millions d’euros pour rafler les droits en clair. La chaîne devient le diffuseur officiel gratuit de l’événement et va proposer 54 matchs de choix sur M6 et W9. Au programme, l’intégralité des matchs de l’équipe de France. Cela inclut aussi les plus gros chocs des phases éliminatoires, les demi-finales et bien sûr la grande finale de New York. Sur le web, c’est leur plateforme gratuite M6+ qui gère le direct, les replays complets pour les lève-tard et les résumés. L’application tourne parfaitement sur tous les écrans connectés.

Pour les boulimiques de foot qui veulent absolument dévorer les 104 matchs du tournoi, la solution s’appelle beIN SPORTS. Le réseau qatari est le seul en France à proposer l’intégralité de la compétition en direct. Le calcul est simple, 54 matchs en co-diffusion avec M6 et 50 matchs exclusifs, dont deux huitièmes de finale et un quart de finale. Les rencontres se partagent entre beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS 2 pour un abonnement à 15 € par mois sans engagement. Notez aussi que si vous possédez déjà le bouquet Canal+ Sport, les chaînes beIN y sont directement incluses.

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Quelles solutions pour suivre les Bleus depuis l’étranger ?

C’est là que le bât blesse pour les expatriés. Dès que l’on passe les frontières françaises, les choses se gâtent à cause des exclusivités territoriales. Les chaînes n’ont le droit de diffuser les images que dans leur pays d’origine. C’est pour cette raison que M6+ ou beIN SPORTS utilisent le géoblocage. Lorsque vous essayez de vous connecter depuis votre salon à l’étranger, le site repère votre adresse IP locale. Si vous n’êtes pas sur le sol français, un message d’erreur s’affiche sur votre écran. Cela va bloquer le flux alors que l’ambiance monte dans le stade. Heureusement, il existe des solutions concrètes pour contourner ces barrières.

Utiliser un diffuseur officiel dans son pays de résidence

La première option consiste à regarder ce qui se passe chez vos voisins immédiats. Si vous avez posé vos valises en Europe continentale, vous êtes plutôt chanceux. En Belgique, la RTBF (via sa plateforme Auvio) et en Suisse, la RTS (via Play RTS) ont fait un cadeau immense aux fans de foot. Elles diffusent en effet l’intégralité des 104 matchs en direct, gratuitement. Le tout, avec des commentaires en français.

Pour la communauté installée en Afrique subsaharienne, le scénario est différent. C’est la chaîne togolaise New World TV qui détient l’exclusivité des droits payants pour 19 pays de la région, du Sénégal au Cameroun, en passant par la Côte d’Ivoire, la RDC ou Madagascar. Seul problème, leurs décodeurs restent difficiles à dénicher sur le marché local et font face à de grosses ruptures de stock. Heureusement, les télévisions nationales publiques viennent à la rescousse avec des diffusions gratuites.

En Côte d’Ivoire, la NCI assure le show avec 44 matchs au programme, dont les rencontres des Éléphants et toute la phase finale. Au Sénégal, la RTS va se focaliser sur les Lions de la Téranga, avec en point d’orgue ce fameux match face aux Bleus. En RDC, la RTNC va vibrer pour le grand retour des Léopards après plus d’un demi-siècle d’absence.

Accéder aux plateformes françaises via VPN

Si vous êtes un puriste, que la voix des commentateurs français vous manque et que vous voulez retrouver l’expertise de M6+ ou rentabiliser votre abonnement beIN SPORTS à distance, le VPN est votre meilleur allié. Des outils bien connus comme NordVPN, CyberGhost ou Surfshark permettent de masquer votre connexion internet en un clic. En vous connectant à un serveur basé en France, le logiciel vous attribue instantanément une adresse IP française. Pour les serveurs de M6+, vous êtes virtuellement à Paris et le flux vidéo en haute définition démarre instantanément sur votre écran.

Pour la configuration :

Installez l’application du VPN de votre choix sur votre ordinateur, tablette ou TV connectée

Lancez le logiciel et sélectionnez la France sur la carte (ou la Belgique pour l’option RTBF)

Ouvrez votre navigateur sur M6+ (ou l’application dédiée), créez votre compte gratuit en quelques secondes et profitez du direct

L’astuce pratique de supporter : Si vous décidez de vous connecter à un serveur à Bruxelles pour profiter du plan 100 % gratuit de la RTBF Auvio et de ses 104 matchs, le site belge va vous réclamer un code postal local au moment de l’inscription. Entrez simplement le code « 1000 », celui de la ville de Bruxelles, et le tour est joué. Pour le prix d’un café par mois (environ 2 à 3 € l’abonnement VPN), vous avez toutes les cartes en main pour suivre l’intégralité de la compétition.

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Regarder sur les sites tiers et solutions numériques alternatives

Si vous cherchez d’autres options légales sur vos écrans, sachez que la FIFA s’est associée à YouTube pour ce Mondial. Selon l’endroit où vous vivez, vous pourrez suivre les 10 premières minutes de chaque rencontre gratuitement en direct sur les chaînes officielles des diffuseurs.

Pour la suite, la plateforme officielle FIFA+ reste une excellente solution de secours, elle propose un suivi statistique ultra-complet en temps réel, des angles de caméra originaux et des résumés vidéo très réactifs juste après le coup de sifflet final. C’est parfait si vous résidez dans une zone non couverte par les grandes chaînes de télévision.

En revanche, un petit conseil entre passionnés, évitez autant que possible les sites pirates de streaming illégal. On a tous tenté l’expérience un soir de grand match et on sait comment ça se termine. Vous passez la première mi-temps à fermer des dizaines de fenêtres publicitaires intempestives, le flux se coupe pile au moment crucial et le décalage de trois minutes avec le direct fait que votre voisin vous gâche le but en criant avant vous. Sans parler des risques de virus.

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