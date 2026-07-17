Ce dimanche, la planète football retiendra son souffle pour l’ultime round de la Coupe du Monde. On parle tactique, on frissonne pour un drible, on prie pour un but… mais a-t-on pensé au banquier des fédérations ? Car sur la pelouse, si les joueurs voient rouge, leurs comptables, eux, virent au bleu de peur.

Zoom sur le coût caché des cartons et sur l’incroyable histoire de leur création.

Le barème secret de la FIFA : qui paye pour les cartons ?

On le sait, écoper d’un carton rouge ou accumuler les avertissements mène directement à une suspension sportive. Mais saviez-vous que chaque biscotte distribuée par l’arbitre a un prix ? Et oui, ce n’est pas un simple morceau de plastique. On ne parle pas non plus du tarif d’impression, même si on imagine bien un montant assez élevé.

Selon le Code disciplinaire de la FIFA, les sanctions imposées durant ce Mondial ne sont pas uniquement sportives, elles sont aussi hautement financières. Vous ne le saviez pas ? Nous vous éclairons.

Chaque expulsion directe ou comportement violent fait l’objet d’une étude minutieuse par la Commission de Discipline de la FIFA. Et les montants grimpent vite. Lors de ce tournoi, l’attaquant américain Folarin Balogun a par exemple écopé d’une amende de 40 000 USD. La cause étant son comportement et son expulsion face à la Bosnie-Herzégovine.

Les Fédérations nationales règlent la note

Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les joueurs qui payent directement sur le moment. Les amendes sont officiellement facturées aux Fédérations nationales. Libre à elles, par la suite, de retenir ces montants sur les primes de match des joueurs concernés. À voir selon leurs accords internes avec leurs internationaux.

Chaque carton jaune coûte 10 000 dollars (environ 9 000 euros). Un carton rouge indirect (deux jaunes dans le même match) coûte 15 000 dollars, et un rouge direct atteint 20 000 dollars.

Le cas des cartons jaunes et la remise à zéro du compteur

Pour éviter de priver le public des meilleures stars lors des matchs cruciaux, la FIFA applique une amnistie progressive. En effet, le compteur des cartons jaunes est remis à zéro à l’issue de la phase de groupes, puis une seconde fois après les quarts de finale. Une bêtise avant ces paliers, en revanche, et la suspension automatique d’un match tombe immédiatement.

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La Minute Histoire : comment le choc Angleterre-Argentine de 1966 a inventé les cartons

Si les arbitres dégainent aujourd’hui le jaune et le rouge avec autant de clarté, ils le doivent à un chaos mémorable survenu il y a 60 ans. Nous sommes en 1966, lors du quart de finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre (pays hôte) et l’Argentine, au stade de Wembley.

À cette époque, les cartons n’existent pas. Les avertissements et les expulsions se font uniquement de manière verbale.

Le choc culturel et linguistique de Wembley

À la 35e minute de ce match extrêmement tendu, l’arbitre ouest-allemand Rudolf Kreitlein décide d’expulser le capitaine argentin, Antonio Rattín, pour protestation abusive. Le problème ? L’arbitre ne parle pas un mot d’espagnol, et le joueur ne comprend ni l’allemand ni l’anglais.

Pendant de longues minutes, le match est totalement interrompu. Rattín refuse de quitter la pelouse, expliquant qu’il ne comprend pas ce qu’on lui reproche et réclame un interprète. Le capitaine argentin finira par sortir sous les huées, mais le fiasco est total. Pour couronner le tout, les frères anglais Bobby et Jack Charlton n’apprendront que le lendemain dans le journal qu’ils avaient eux aussi été avertis verbalement. Ils n’avaient rien entendu dans le bruit du stade.

L’illumination au feu rouge

L’ex-arbitre anglais Ken Aston, responsable des arbitres de la FIFA, est présent sur la touche pour tenter de calmer les esprits. Cependant, après ce fiasco, il quitte le stade de Wembley obnubilé par cet immense défi de communication.

C’est en rentrant chez lui en voiture que le déclic se produit. Bloqué à un carrefour, il regarde le feu de signalisation :

Jaune : On fait attention, on ralentit (Avertissement) ;

On fait attention, on ralentit (Avertissement) ; Rouge : On s’arrête immédiatement (Expulsion).

L’idée des cartons colorés est née. Un langage visuel et universel, capable de briser n’importe quelle barrière linguistique sur un terrain de football. Validé par la FIFA, ce système révolutionnaire sera inauguré quatre ans plus tard, lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique. Néanmoins, le tout premier carton rouge n’a pas été donné en 1970. Aucun carton rouge n’a été distribué pendant tout le tournoi. Les joueurs se sont tous tenus à carreau, et seuls les cartons jaunes ont servi. Le véritable baptême du feu pour le carton rouge a eu lieu quatre ans plus tard, lors du Mondial 1974. C’est donc le Chilien Carlos Caszely qui est devenu le tout premier joueur de l’histoire à être officiellement exclu par un carton de plastique rouge.

Toute une histoire qui permet toutefois de relativiser le prix d’un carton jaune aujourd’hui. Il aura au moins permis d’éviter que le football ne se transforme en une éternelle crise diplomatique.

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Une pluie de cartons rouges en 2026

Bien qu’on n’ait pas de somme totale, on sait que le jackpot des amendes de la FIFA va être historiquement élevé pour cette édition. Avec l’extension à 48 équipes et 104 matchs, les compteurs ont explosé.

Dès la première semaine, les arbitres avaient déjà distribué 14 cartons rouges (dont 13 expulsions directes). Des chiffres dépassant en seulement 7 jours le total combiné des éditions 2018 et 2022 ! Les amendes individuelles peuvent atteindre des sommets, comme les 40 000 USD réclamés à Folarin Balogun après son expulsion. Pour les fédérations, la note globale se chiffre très probablement en centaines de milliers de dollars.

Toutefois, le secret des dossiers disciplinaires fera qu’aucun grand total ne sera officiellement brandi par la FIFA ce dimanche.

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