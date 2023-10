La LFP réagit aux chants homophobes du PSG !

La commission de discipline de la LFP a infligé une sanction d’un match avec sursis aux joueurs du PSG qui ont repris des chants insultants envers les Marseillais après le Classique. En même temps, le Virage Auteuil se voit infliger une suspension d’un match ferme en raison de chants homophobes.

Lire aussi : La France bat les États-Unis lors de la coupe du monde de Basket-ball

Les faits

Les sanctions ont été dévoilées à l’issue de la réunion de la commission de discipline de la LFP (Ligue de football professionnel) qui s’est tenue à Paris jeudi. Les quatre joueurs du PSG, à savoir Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa, ont écopé d’une suspension d’un match avec sursis pour avoir repris des chants insultants envers les Marseillais après la victoire dans le Classique du 24 septembre dernier (4-0).

Lire aussi : Partir à Paris pour les JO 2024, c’est possible !

Dimanche dernier, ils avaient exprimé leurs regrets dans un message commun publié sur les réseaux sociaux, déclarant : « Nous regrettons sincèrement des paroles que nous n’aurions pas dû prononcer. Nous sommes pleinement conscients de l’impact de nos actes et de nos paroles sur le public, en particulier sur les jeunes qui admirent le football. À l’avenir, nous nous engageons à redoubler d’efforts pour mieux respecter notre devoir d’exemplarité.«

Lire : Où aller voir le tour de France 2023 ? Les meilleurs lieux !

La réaction du PSG

Le Paris Saint-Germain a exprimé son mécontentement face à la décision de la commission de discipline d’imposer une sanction exceptionnelle en fermant la tribune Auteuil pour deux matches, dont un avec sursis. Dans un communiqué, le club de la capitale a déclaré : « Le Paris Saint-Germain déplore que la commission de discipline ait décidé d’appliquer une sanction extraordinaire contre le club en prononçant la fermeture de la tribune Auteuil pour deux matches, dont un avec sursis. Le club regrette que la commission ait opté pour une mesure excessive et collective qui pourrait compromettre les efforts de dialogue et de prévention entrepris par le club en collaboration avec les acteurs associatifs, institutionnels et les supporters. Conscient de l’importance de la lutte contre les discriminations et de ses symboles, le club ne fera pas appel. Le club entend poursuivre son travail en collaboration avec les parties prenantes engagées dans la lutte contre les discriminations pour favoriser un changement d’attitude. »

Depuis lors, d’autres chants homophobes ont été entendus, comme lors du match entre Rennes et Nantes, ce qui pourrait également entraîner des sanctions pour le club breton.