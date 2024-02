Quels sont les indispensables pour une impression de qualité ?

L’impression de documents est devenue une pratique courante, que ce soit pour des usages personnels ou professionnels. Cependant, obtenir une impression de qualité n’est pas toujours simple, surtout quand on ne possède pas les meilleurs accessoires et appareils. Quels sont les critères à prendre en compte et les étapes à suivre pour garantir un résultat optimal ? Découvrez ici les éléments indispensables pour réussir une impression de qualité professionnelle.

Le choix des consommables d’impression

Les cartouches d’encre et le toner d’imprimante laser jouent un rôle déterminant pour une impression de qualité professionnelle. Des consommables bon marché au contenu médiocre se traduiront immanquablement par une impression terne, aux couleurs fades, avec un contraste insuffisant. Suite à quelques semaines d’utilisation, la qualité aura même tendance à se dégrader sensiblement.

Il est donc fortement conseillé d’opter pour des consommables certifiés qui respectent scrupuleusement les spécifications techniques de votre imprimante. Les encres pigmentées offrent aussi une bien meilleure longévité et tenue dans le temps que les encres liquides classiques. Enfin, un nettoyage périodique des têtes d’impression ajoutera à la durabilité de vos consommables.

Le choix du support d’impression

Le support sur lequel va s’effectuer l’impression grâce à un large catalogue de cartouches jet d’encre est un autre élément clé à prendre en compte. En effet, en fonction du type de document à imprimer (texte, photo, graphiques, etc.) et de l’utilisation qui va en être faite (usage interne, diffusion externe), le choix du papier ne sera pas le même.

Ainsi, pour une simple impression de travail en interne, un papier classique 80g/m² fera l’affaire. En revanche, si vous souhaitez imprimer une brochure destinée à être diffusée auprès de vos clients et prospects, il vaut mieux opter pour une qualité professionnelle de type couché mat 150g/m2 ou couché brillant 300g/m2.

Ces papiers offriront un rendu bien plus qualitatif et valorisant de vos documents. Le format est aussi à adapter avec soin : A4 pour des documents courants, A3 voire plus grand pour des visuels impactants.

La résolution et le paramétrage de l’imprimante

La netteté et la finesse de l’impression dépendront grandement des performances de l’imprimante utilisée au même titre que des cartouches compatibles de toner. Sa résolution doit être de 600 ppp minimum pour garantir un rendu précis des textes, des traits et des couleurs.

Les imprimantes laser offrent généralement une bien meilleure définition que les modèles à jet d’encre, pour un rendu toujours net et fidèle. Il est conseillé de régler avec précision dans le pilote d’impression les paramètres tels que le type de papier (grammage), la qualité d’impression ou encore la gestion des couleurs.

Un mauvais paramétrage donnera un résultat médiocre, même sur un matériel de qualité. L’alignement régulier des têtes d’impression doit aussi être vérifié pour éviter tout risque de bavures ou manques sur la page imprimée.

La préparation du fichier à imprimer

Avant de cliquer sur le bouton « imprimer », une étape primordiale, mais souvent négligée consiste à bien préparer son fichier source, qu’il s’agisse d’un texte, d’une photo, d’une plaquette ou encore d’un visuel destiné à l’impression d’affiches ou de flyers. Ainsi, la résolution des images bitmap doit être de 300 ppp au minimum pour obtenir un résultat net et détaillé.

Vérifiez également avec attention des paramètres comme les dimensions, l’orientation paysage ou portrait, les marges, le mode colorimétrique (le RGB pour une impression bureau, le CMJN pour un usage professionnel). Un fichier source de mauvaise qualité ou mal configuré donnera inévitablement une impression floue, pixelisée ou avec des couleurs fausses, même avec le meilleur équipement d’impression.

L’environnement technique et logiciel

L’environnement dans lequel s’effectue l’impression influence aussi la qualité du résultat. Un système d’exploitation à jour, des pilotes d’imprimante récents, un logiciel de traitement de texte ou d’images performant… contribueront à un flux de production optimisé.

Des fichiers corrompus, des incompatibilités logicielles, des drivers obsolètes sont autant de facteurs parasitant le bon déroulement d’une impression. Une maintenance régulière du poste de travail (mise à jour des OS, nettoyage disque…) s’impose donc.

Le suivi et la vérification finale

Même en respectant l’ensemble des points précédents, une ultime vérification visuelle et tactile s’impose une fois vos documents imprimés. Examinez attentivement la netteté du texte, la fidélité des couleurs, l’absence de bavures…

Selon le résultat et votre niveau d’exigence, il peut être pertinent de réimprimer le document après optimisation de certains paramètres (qualité d’impression, saturation des couleurs…). Une simple correction du contraste ou de la luminosité apportera parfois un « petit plus » au visuel final de vos impressions. Prenez le temps d’apprécier la texture et le toucher du support imprimé, essentiels pour certains documents à vocation marketing comme les plaquettes commerciales.

